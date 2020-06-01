路透：全球基金經理人上月持股比維持在七個月低點

最新調查顯示，全球基金經理人上月建議調降債券部位，並且把股票配置維持在七個月低點，即使全球股市近來大漲。

路透在5月12-28日訪調美國、歐洲及日本等地35位基金經理人與投資長後，發現受訪者5月的平均股票配置比重為45.1%，與4月持平，維持在七個月低點。

一位美國大型基金管理公司全球投資長說：「我們並不偏好股票，原因是V型復甦已反映在當前的市場中，加上此刻沒有事物能支撐V型復甦的市場情緒。」

「我們認為，股市最新一波漲勢，是受大規模財政和貨幣刺激措施帶動，但這些措施頂多只能阻止經濟惡化。對許多經濟體來說，復甦之路將會很漫長，而且伴隨著痛苦。」

基金經理人也警告，股、債市在今年雙雙上漲後，多數資產的價格看似漲過頭。他們建議減持債券部位的配置比重，從4月的43.3%減至42.4%，為1月以來首度提出減持債券部位的建議。

英國財富管理公司Investment Quorum投資長洛曼說：「全球央行持續購債，使市場日益擔心。美國聯準會（Fed）顯然已展現決心，準備好採取任何措施來啟動經濟。以風險調整後的基準來看，此舉支撐全球股市的力道遠勝於債市。」

至於全球股市是否再度觸及3月的低點，有10名基金經理人認為會，另外11名預期不會，人數約各占一半。

多數基金經理人也認為，新冠肺炎疫情發展和政府刺激措施，在未來三個月將是影響股市的主要因素。