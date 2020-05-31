AI取代編輯 人工智慧席捲新聞界

機器化時代來臨，連新聞編輯也躲不掉人工智慧（AI）的取代！外媒日前相繼報導，微軟公司決定用AI取代原本維護新聞網站的編輯團隊，負責在MSN網站與微軟瀏覽器上選擇新聞、審核新聞的數十名編輯，日前已收到微軟的解僱信。微軟透過聲明指出，他們與其他科技公司一樣，會考慮未來趨勢，而AI就是值得增加投資的新領域。

AI新聞成未來趨勢

根據《西雅圖時報》報導，微軟一直以來都有一批負責維護MSN平台與微軟edge瀏覽器的編輯團隊，工作包涵審核平台的新聞、挑選適合的新聞、製作適合的新聞標題與配圖。但日前卻被微軟通知，一個月內將解僱這個新聞團隊。

對此，微軟發布聲明提到，各大科技公司都會定期評估旗下業務，而微軟也評估過時代潮流，認為未來AI浪潮將會席捲到新聞界，同時他們與Google等公司都認為，AI新聞形式未來能減少成本，因此決定增加這部分的投資，重新精簡「不在未來藍圖內的其他部門」，微軟指出這項決定並非以「當前」作為考量。

新聞道德與準則

至於新聞人的看法，據《衛報》報導，一名被解僱的記者警告說，使用AI的確是未來趨勢，但AI在不完全熟悉嚴格的編輯室公約（editorial guidelines，意即新聞道德與準則）情況下，恐會發表不合時宜或有爭議的新聞。

事實上，微軟並非對自己的新聞編輯團隊全部開刀，《西雅圖時報》補充報導，到6月底約有50名受雇編輯被解僱，但微軟還是留下一隻專業的記者團隊，某種程度上是應對上述新聞人警告的做法，同時也能展現不同於AI新聞的新聞面向。

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