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歐企推環保轉型 呼應下一代歐盟計劃
面對疫情歐洲企業提倡環保轉型，配合歐盟永續發展新計劃。歐洲最大的時裝網購平台Zalando日前宣佈，將要求其合作品牌在2023年前達到永續發展的環保目標。歐盟則公佈一項金額高達7500億歐元，名為「下一代歐盟」的經濟復甦計劃，內容特別強調阻止氣候變遷的重要性。
永續發展成主軸
根據《歐洲新聞台》報導，歐洲最大的時裝網購平台Zalando宣佈，要求其合作品牌在2023年前達到永續發展的環保目標，如果不能符合規定將會強制下架該公司所有商品。
公司發出聲明表示，「所有商品的生產鏈都必須提出透明化資訊報告，我們也會針對勞工權益、公平薪資及碳排放指數等設下標準。」目前約有2000個時尚品牌經由Zalando的平台銷售，包括Nike、Gucci、Ted Baker等。各界認為，此舉不僅提升環保意識，也能讓時尚圈有更明確的未來目標。
永續發展總監海妮說：「我們認為這是一件對的事情，也看得出它將成為未來成功商業模式的要件。」致力於減少成衣和鞋類產品對環境及社會造成衝擊的「永續成衣聯盟」執行長拉齊芙則表示：「Zalando要求其合作品牌符合永續發展標準的決定，可以推動整個產業的改革。」
疫情期間轉型
據《歐洲新聞台》報導，歐盟日前公佈一項金額高達7500億歐元，名為「下一代歐盟」的經濟復甦計劃，內容特別強調阻止氣候變遷的重要性。「現在就是改變全球暖化的最佳時機。」歐盟執委會主席馮德萊恩向媒體表示：「我們必須確保企業在疫情期間進行產業轉型時，也要符合環保的大方向。」
歐盟提出的新計劃提倡「乾淨科技」、「革新浪潮」等概念，並呼籲各界投資再生能源、能量儲存以及氫氣、碳收集及封存的技術上。美國則成立高級能源研究計劃署，並擴大企業使用再生能源的稅收抵免以回應歐盟提出的改革。
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