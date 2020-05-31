喊制裁卻未提細節 川普為降低美中緊張預留空間

川普總統29日大張旗鼓宣布對中國實施制裁，並取消給香港的特殊待遇，卻缺乏具體作為，讓金融市場鬆了一口氣。彭博資訊報導也指出，川普為降低美中緊張關係預留空間。

在記者會上，川普措詞強烈，「我們的行動會很強，且很具體」，卻未提到直接對付中國的實施細節。他宣布美國將展開撤銷若干香港特殊地位的程序，卻未說明何時生效，也未提到有哪些可豁免。川普還矢言要制裁直接或間接參與侵害香港自治權的大陸和香港官員，但也沒有點名個人。

川普還說，要終止和世界衛生組織（WHO）的關係，並限制若干中國學生簽證；但這兩點和中國加大對香港控制關係不大，也未打到北京「痛處」。市場原本最擔心美中簽署的第一階段貿易協議可能生變，但川普隻字未提。川普也沒提美國國會剛通過的維吾爾人權法案。

美國企業研究所（AEI）中國經濟專家史劍道（Derek Scissors）表示，連國會通過的法案川普都不受拘束，「至於對香港的政策，說了等於白說」。

戰略暨國際研究中心中國研究主任白明（Jude Blanchette）則提醒，川普的發言略過細節，但他措詞拉高美中之間敵意，「更加深北京認為雙方關係還可能進一步惡化的看法」；現在距離大選不到六個月：「這是一篇選舉演說，這種基調會維持到11月。」

熱點透視專欄作家全吉娜（Gina Chon）分析指出，白宮也明白，中國不會在香港問題退讓，且可能展開報復，像是對蘋果在內在中國有商業利益的美國企業設限，如此一來，勢必引發白宮更多反制，背後還有國會相挺。

有中國學者指出，美中關係處在摩擦升級的階段，帶有冷戰的影子；有台灣學者則認為，美中關係氣氛不佳，不過雙方的衝突仍有一定的自制。