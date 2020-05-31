快訊

提案百家爭鳴 蔡政府能守住不碰修憲雷區？

梅雨季要結束？鄭明典：今年恐提早出梅 颱風季就開始

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普出招 外資看壞港4大行業地產最傷

世界日報 / 特派員李春／香港報導
美國宣布多項措施制裁香港，讓香港蒙上一層陰影，有如近日維多利亞港上密布的烏雲，即將狂風驟雨。圖／世界日報提供
美國宣布多項措施制裁香港，讓香港蒙上一層陰影，有如近日維多利亞港上密布的烏雲，即將狂風驟雨。圖／世界日報提供

川普總統宣布取消香港特殊地位等制裁措施，外資大行瑞士信貸集團率先發表報告，列舉香港受潛在影響的四大行業。認為長遠而言，香港作為國際商業及金融中心的地位可能會被削弱。除了失去特殊待遇，信心也可能被動搖，觸發業務遷移和資金流出。

瑞信的報告稱，香港地產受影響最大，本地收租股方面，商業活動放緩將會令寫字樓（辦公大樓）及零售物業的需求減少，令租金受壓。住宅物業方面，市民收入的負面影響將削弱負擔能力，但如果需求疲軟，政策可能會放鬆，抵消相關影響。

在悲觀情景下，預測寫字樓及零售物業租金較今年首季再跌20%；樓價則料再跌10%。

另外三個受潛在影響的行業，瑞信指航空業香港國泰約20%收入來自美國航線。瑞信預測，美國運量下降1%將會損害整體收益2.5%。

對綜合企業，瑞信點名對李嘉誠旗下長和來說，港口業務料受關稅上升影響。不過，香港和中國港口在去年合計僅集團EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）的2%，預計來自香港港口貢獻少於1%。

在科技領域，報告指香港失去特殊待遇的潛在影響，包括根據美國第301條款，出口到美國市場的產品將無法享受關稅優惠；敏感產品如半導體晶片和設備，將不能享受進口到香港的豁免權等。這將直接影響在香港設有生產基地的科技公司。

智能手機組件製造商由於直接向中國或海外的合同製造商或系統製造商發貨，不會有太大的影響。至於直接出口到美國市場的科技企業，該行相信中國政府會提供一定的資助或稅務寬免。

香港 半導體 金融中心

延伸閱讀

川普威脅放狗咬人！華府市長：回到民權運動最黑暗場景

美國斷絕與世衛關係 各界罵聲連連

川普：G7峰會延後至9月舉行 還想邀澳、俄、韓、印與會

SpaceX載人火箭成功發射 美國重返太空

相關新聞

川普出招 外資看壞港4大行業地產最傷

川普總統宣布取消香港特殊地位等制裁措施，外資大行瑞士信貸集團率先發表報告，列舉香港受潛在影響的四大行業。認為長遠而言，香港作為國際商業及金融中心的地位可能會被削弱。除了失去特殊待遇，信心也可能被動搖，觸發業務遷移和資金流出。

國際財經市場本周展望（2020/6/1~6/5）

美國新冠肺炎確診人數超過174萬人， 過去一周平均新增病例數較前一周下降(彭博資訊統計至5/28)，美國已開始分階段重啟經濟活動，留意疫情控制狀況。

疫情改變商業模式 網購汽車宅配暴增

新冠肺炎疫情使得許多商家倒閉，也改變商業模式，在美國，網路買車並送貨到府服務正夯。

疫情壟罩下人遷徙 市、郊房市分冷暖

全球已壟罩在疫情之下許久，近日終於透露一絲屬光，除了各地逐漸復工，疫情重災區的大城市如紐約市和舊金山重啟經濟也指日可待；...

美國4月食品漲幅 46年來最高

新冠病毒打亂食品加工廠和分銷網絡，美國肉類、蛋、馬鈴薯等食物價格大漲，民眾購買家中食物開銷飆升至46年來最高水平。

喊制裁卻未提細節 川普為降低美中緊張預留空間

川普總統29日大張旗鼓宣布對中國實施制裁，並取消給香港的特殊待遇，卻缺乏具體作為，讓金融市場鬆了一口氣。彭博資訊報導也指出，川普為降低美中緊張關係預留空間。

疫情改變購車方式！美國網購汽車送貨到府訂單成長

新冠肺炎疫情使得許多商家倒閉，也改變商業模式，在美國，網路買車並送貨到府服務正夯。

川普對北京未有嚴厲貿易金融制裁 美股普遍收高

美國股市周五（29日）屏息聽完總統川普對中國大陸的最新反制措施後，大鬆一口氣，因為他在這項北京於香港強推國安法之後的談話...

沙國央行挹注400億美元 助主權基金大肆買股

沙烏地阿拉伯央行向主權財富基金「公共投資基金」（PIF）挹注1,500億里亞爾（400億美元），以趁疫情重挫全球資產價格...

亞洲iPad需求夯 蘋果急向LGD追加面板訂單

蘋果公司已向樂金顯示器（LG Display）下單，要求迅速為iPad供應液晶顯示器（LCD）面板。LGD全力投入生產這...

川普再槓中國 分析師：美股短期可能回檔整理

華爾街多頭人士表示，美國股市已歷經一波強勁反彈，此刻華府與北京衝突升溫，可能在近期內觸動一輪整理走勢，而美股拉回整理可能...

國際勞工組織：檢疫追蹤系統 減少50%損失工時

衛報報導，國際勞工組織（ILO）發布的全球研究顯示，建立有效的追蹤機制，防範第二波疫情，不僅能挽救生命，還能減少因病假損...

熱門新聞

白人警察執法不當引公憤！美國準備出動憲兵 鎮壓暴力示威

梅克爾拒出席G7華府峰會 川普傳「大發雷霆」

失業溫柔巨人遭白人警察暴力害死 引發全美憤慨

暴動蔓延全美！底特律19歲少年遭槍擊身亡

非裔男遭白人警壓頸致死 傳兩人曾在同家夜店工作

曾遭投訴18次！執法過當白人警察有個苗族妻 還是選美冠軍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。