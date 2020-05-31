川普出招 外資看壞港4大行業地產最傷

川普總統宣布取消香港特殊地位等制裁措施，外資大行瑞士信貸集團率先發表報告，列舉香港受潛在影響的四大行業。認為長遠而言，香港作為國際商業及金融中心的地位可能會被削弱。除了失去特殊待遇，信心也可能被動搖，觸發業務遷移和資金流出。

瑞信的報告稱，香港地產受影響最大，本地收租股方面，商業活動放緩將會令寫字樓（辦公大樓）及零售物業的需求減少，令租金受壓。住宅物業方面，市民收入的負面影響將削弱負擔能力，但如果需求疲軟，政策可能會放鬆，抵消相關影響。

在悲觀情景下，預測寫字樓及零售物業租金較今年首季再跌20%；樓價則料再跌10%。

另外三個受潛在影響的行業，瑞信指航空業香港國泰約20%收入來自美國航線。瑞信預測，美國運量下降1%將會損害整體收益2.5%。

對綜合企業，瑞信點名對李嘉誠旗下長和來說，港口業務料受關稅上升影響。不過，香港和中國港口在去年合計僅集團EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）的2%，預計來自香港港口貢獻少於1%。

在科技領域，報告指香港失去特殊待遇的潛在影響，包括根據美國第301條款，出口到美國市場的產品將無法享受關稅優惠；敏感產品如半導體晶片和設備，將不能享受進口到香港的豁免權等。這將直接影響在香港設有生產基地的科技公司。

智能手機組件製造商由於直接向中國或海外的合同製造商或系統製造商發貨，不會有太大的影響。至於直接出口到美國市場的科技企業，該行相信中國政府會提供一定的資助或稅務寬免。