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疫情改變購車方式！美國網購汽車送貨到府訂單成長

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
新冠肺炎疫情使得美國消費者網購汽車比率上升。美聯社
新冠肺炎疫情使得美國消費者網購汽車比率上升。美聯社

新冠肺炎疫情使得許多商家倒閉，也改變商業模式，在美國，網路買車並送貨到府服務正夯。

今日美國報導，維吉尼亞州34歲的溫寧漢（Jonathan Winingham）5月初期網路上完成一筆汽車交易，他甚至不必開車兩小時到經銷商交車，而是坐在家裡等貨上門。

溫寧漢表示，「他們提供送貨到府服務，戴著手套、口罩出現在我家，所有東西都消毒過了。他們讓我試駕，一切都很棒，我們就這樣簽合約了」。

維吉尼亞州的汽車經銷商Carter Myers在該州有15間據點，Carter Myers指出，3月以來，網購汽車呈現穩定成長趨勢。

Carter Myers執行長麗莎．柏徹司（Liza Borches）表示，送貨到府占新車總銷售量比率已從不到5%暴增至四分之一，預期線上購車和送貨到府未來將會持續激增。

她說，「消費者有上網購買其他商品並要求送貨到府的習慣。我們提供三天退貨，但目前為止，網購汽車的消費者還沒有人要求退款」。

柏撤司預期新冠肺炎疫情過後最大改變是徵才方式，善於利用各種媒體溝通的產品專家將會取代傳統汽車業務。柏撤司表示，「疫情過後，那種坐在展示中心等待消費者上門的業務不會存在了，他們必須在線上自己創造與消費者的關係」。

佛州汽車經銷商Dimmitt Chevrolet從3月以來成交了幾筆送貨到府生意，線上交易也戲劇性成長。部分買家依然會到銷售處交車，業者因此設立戶外服務台。但老闆底密特（Larry Dimmitt）表示，線上銷售和送貨到府是未來趨勢。

他說，「我們調適愈快、愈好，我們就愈能超前別人。這將對實力較弱、較偏遠的店家造成打擊。比起仰賴固定業務，更需要創造更多淨利潤，我們必須檢視人力資源、面對現實，將工作內容整合或裁員」。

他還說，對於消費者來說，線上購物因價格透明化，讓購買過程更簡單。不過，他擔心民眾購買新車的興奮感將會降低，成為生硬的交易。

新冠肺炎 疫情 網購

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