財富灌水?凱莉詹娜遭富比世富豪榜除名　Coty股價大跌

富比世雜誌（Forbes）已將網紅凱莉詹娜（Kylie Jenner）從億萬富豪排行榜除名，同時指控她的家族對凱莉詹娜的美妝事業價值「灌水」，提供誤導性的財務資訊。消息引發該美妝品牌的母公司Coty股價大跌。

全球香水龍頭Coty 29日股價收跌13%，使今年來跌幅擴大至68%。Coty於去年收購凱莉化妝品公司（Kylie Cosmetics）多數股權。

凱莉詹娜29日推文回應：「我看到的盡是一些不正確的聲明，以及未經證實的假設，比起關注我的身家，我能舉出現在更重要的100項事情。」

富比世發言人哈齊森則捍衛自家報導，指出凱莉化妝品公司的申報文件，與凱莉詹娜向富比世提供的資料有所出入，「我們的記者發現了錯誤之處，並花費好幾個月的工夫來揭露真相」。

凱莉化妝品公司是Coty旗下能見度最高的品牌之一，但這次富比世的報導，令人對凱莉化妝品公司產生質疑。Coty正尋求克服銷售停滯、消費者胃口轉變，以及新冠肺炎帶來的零售挑戰。

Coty去年減記數十億美元，並在本月向私募基金KKR出售威娜（Wella）和可麗柔（Clairol）等品牌，為總規模43億美元交易案的一環，使Coty能聚焦在平價化妝品與凱莉化妝品公司。Coty上周於歐洲發表凱莉護膚系列產品。

凱莉詹娜現年22歲，是名媛卡戴珊家族的一員，於去年3月成為全世界最年輕的白手起家億萬富豪，並於去年11月接受Coty開價6億美元、售出凱莉化妝品公司51%股權，使該品牌估值達到約12億美元。

彭博行業研究分析師阿提金說，當時已有一些分析師質疑收購價碼，且除了Coty近期的減記之外，「若有更多跡象顯示Coty對凱莉化妝品公司支付的價碼過高，都將動搖投資人」。