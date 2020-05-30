亞洲iPad需求夯 蘋果急向LGD追加面板訂單

蘋果公司已向樂金顯示器（LG Display）下單，要求迅速為iPad供應液晶顯示器（LCD）面板。LGD全力投入生產這款產品，預料最快6月開始供貨給蘋果。

南韓媒體Businesskorea報導，蘋果在第2季曾經砍單，因預期新冠肺炎疫情將拖累企業對消費者（B2C）市場大幅萎縮。但隨著亞洲的遠距上課及通訊蔚為風潮，帶動iPad需求飆升，蘋果開始追加LCD訂單。

不過，考量到LGD需要時間取得原物料和製造產品，蘋果這項要求相當罕見。一般來說，蘋果至少須提前三個月下單。

業界內部人士說：「由於京東方和夏普同樣是iPad面板的主要供應商，LGD須迅速回應蘋果的要求，才不會被競爭對手搶單。」

LGD將為預計今年問世的iPhone 12提供6.1吋面板。LGD是在去年開始為iPhone 11供應OLED面板。在不久前，蘋果的iPhone仍高度依賴三星顯示器供應OLED面板。另一方面，LGD也已成功爭取到華為成為客戶。