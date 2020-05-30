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馬斯克股權獎勵 賺7億美元

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

電動車大廠特斯拉（Tesla）證實，執行長馬斯克因達到獎酬方案規定的門檻，已獲得12筆中的第一筆認股選擇權，按市價可進帳7.75億美元。

這一筆獎勵約為特斯拉170萬股股票。根據申報資料，馬斯克可以每股350.02美元價格取得股票，但須持有五年，特斯拉周四收盤價為805.81美元，也就是說，若按市值，馬斯克帳面上可淨賺7.75億美元 。CNBC報導，目前尚不清楚馬斯克是否已經行使認股權。

馬斯克在特斯拉沒有支領薪水，董事會在2018年通過的獎酬方案，規定若特斯拉市值連續六個月在1,000億美元以上，且最近四季營收總和突破200億美元，馬斯克可以開始取得配股選擇權。

馬斯克的薪酬方案共12筆獎酬，各有達標規定，最終要讓特斯拉市值達到6,500億美元。

如果特斯拉股價繼續上漲，營收也達到後續目標，馬斯克最後可拿到大約2,030萬股新股。 

馬斯克 特斯拉 薪水

延伸閱讀

特斯拉市值達標 馬斯克獲232億獎金

沒薪水有股票 馬斯克業績達標獲特斯拉7.75億美元獎勵

零薪資的馬斯克首獲特斯拉發績效奬 價值232億元

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