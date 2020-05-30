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美好市多衝業績 將恢復試吃

經濟日報 / 編譯易起宇洪啟原／綜合外電

好市多（Costco）上季營收雖有成長，但成長幅度不如疫情期間同樣維持營業的幾家競爭對手。好市多表示，美國門市絕大多數的熟食區將在6月中重新開放，也將恢復提供試吃。

好市多28日表示，至本月10日為止一季（公司會計年度第3季）營收成長7.3%至372.7億美元，優於市場預估的370.5億美元。每股盈餘為1.89美元，略低於市場預估的1.92美元。

好市多上季會員費收入為8.15億美元，比去年同期增加5%。不計油價、匯率因素的同店銷售比一年前大增7.8%，優於分析師預估的6.9%，以及去年同期的5.6%。電子商務銷售大增66.1%。

財務長賈蘭提表示，約有20%門市的熟食區已在上季末重新開張，6月中以前會幾乎全面恢復。好市多店內體驗的另一大特色－試吃，也將會從6月中開始「慢慢恢復」。不過，未來不會像以前放在托盤上，讓顧客直接手抓試吃。

賈蘭提也表示，有些消費者不滿該公司要求所有顧客必須入場隨時配戴口罩的政策，但大多數顧客還是喜歡這項規則。

好市多29日股價開盤下跌1.7%，這次財報乍看不差，但以其股價今年來的漲勢，投資人對好市多期望更高，好市多今年來上漲逾5%，且在其他企業都在減少配息之際，好市多4月反而提高配息。

好市多的兩家競爭對手沃爾瑪（Walmart）和目標百貨（Target）日前也發表上季財報，營收分別成長10%和11%，皆優於好市多。另一家折扣零售商Dollar General的上季同店銷售更是躍增22%。

好市多 沃爾瑪 疫情

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