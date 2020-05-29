CNN黑人記者採訪明州暴動被捕 一小時後獲釋州長道歉

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯市發生非裔男子遭白人警察壓頸致死案，引發連續三天示威。美國有線電視新聞網（CNN）非裔記者29日上午在現場連線報導時被警方逮捕，約一小時後獲釋，明州州長為誤解道歉。

CNN記者希曼涅茲（Omar Jimenez）和攝影記者曼德茲、導播柯寇斯，在美東時間29日上午約6時連線報導，在鏡頭前被警方上銬帶走。約一小時後三人被釋放，州長華茲為此道歉，表示警方當時是在淨空街道，以恢復秩序。

【中央社／華盛頓29日綜合外電報導】

美國非裔男子佛洛伊德近日遭警方壓頸致死，引發民眾上街示威，美國有線電視新聞網（CNN）採訪團隊赴現場採訪，明尼蘇達州巡警在鏡頭前將他們上銬帶走，隨後將人釋放。

CNN非裔記者希梅內茲（Omar Jiminez）當地29日清晨5時許在現場連線採訪示威活動，就在鏡頭才剛拍攝到一名示威者被警方逮捕以後，就有大約6名白人警察朝希梅內茲走來並包圍他。

希梅內茲告訴戴著防毒面具及面罩的警察：「我們可以退到你覺得滿意的地方，我們不會擋路。」透過轉播畫面可以看到希梅內茲向警方出示工作證，工作人員明確告知他們是CNN的採訪團隊。

希梅內茲被上銬帶走後，採訪團隊工作人員也被警方上銬帶走。逮捕過程透過鏡頭播出，讓棚內的CNN主播不斷發出驚呼，稱這樣的情況自己從沒看過，且還懷疑攝影機一度可能落入警方手上。

一名CNN採訪團隊成員回報，警方向採訪團隊表示，之所以抓人，是因為記者不聽勸告不肯移動。

CNN聲明表示，儘管採訪團隊已經表明身分，警方還是抓人，明顯違反美國憲法第一修正案所保障的新聞自由。

明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）對此事深表歉意，並稱他正著手讓被捕的CNN採訪團隊獲釋。被逮捕的CNN採訪團隊成員隨後獲釋。

佛洛伊德（George Floyd）25日在美國明尼蘇達州首府明尼阿波利斯（Minneapolis）遭警方壓頸致死，引發種族緊張，當地連日爆發群眾示威，華茲並動用國民兵協助恢復秩序。