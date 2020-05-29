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受疫情衝擊 美國4月消費者支出銳減13.6%

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
疫情導致美國4月消費者支出銳減。圖／路透
疫情導致美國4月消費者支出銳減。圖／路透

美國4月消費者支出銳減，降幅為有紀錄以來最大，在新冠肺炎疫情衝擊下，民眾除了購買最必要的貨品和服務外，暫緩其他消費行為。

商務部29日公布，美國4月消費者支出較上月減少13.6%，為1959年有紀錄以來最大減幅，且下滑幅度比彭博訪調經濟學家預期的減12.8%還大。

美國4月個人所得則躍增10.5%，遠優於市場預期的下滑5.9%，原因是聯邦政府透過經濟紓困法（CARES Act）發放紓困金，使4月發放的政府社會福利，換算成年率高達3兆美元，遠高於3月的702億美元。

在美國消費者支出下降的同時，4月個人儲蓄率則由12.7%攀抵33%，改寫歷史高點。

聯準會重視的通膨指標，也就是核心個人消費支出（PCE）物價指數，4月年比上升1%，為2011年來最緩慢增幅，也遠低於聯準會設置的通膨目標2%。4月PCE物價指數上漲0.5%。

聯準會 通膨

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