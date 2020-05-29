美國4月商品貿易跌至十年來最低

美國4月商品貿易下滑至10年來最低水準，原因是新冠肺炎疫情抑制需求並打亂供應鏈。

美國商業部29日數據顯示，美國4月商品出口比一個月前驟降25.2%，至954億美元，是自1989年有紀錄以來最大降幅。美國4月商品進口下降14.3%至1,650億美元，降幅也是歷來最大。美國進出口總額下降至2,604億美元，是2010年4月以來最低。

商品貿易逆差擴大至697億美元，大於一個月前修正後的650億美元，也大於彭博訪調經濟學者預估的中位數650億美元。

相關數據也顯示，零售庫存比3月少3.6%，批發庫存則增加0.4%。

商品貿易數據也顯示第2季出師不利，主因為企業和消費者大多仍受封鎖措施的影響。分析師會用這些數據來調整單季經濟成長的預估值。