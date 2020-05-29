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佛系防疫降經濟衝擊！ 瑞典今年第一季成長0.4%優於預期
最新數據顯示，拒不實施強制封鎖措施防疫的北歐國家瑞典，今年第一季國內生產毛額（GDP）成長率年增0.4%，表現優於預期。同一時期，其他許多歐洲國家則出現了嚴重的經濟萎縮情形。
根據瑞典國家統計局29日公布的最終數據，瑞底今年首季GDP以0.4%年率進行擴張，季調後的季增率則為0.1%，優於路透調查經濟學家後所得的季減0.6%預估值。
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