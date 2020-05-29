疫情引發供給疑慮 鐵礦砂直逼100美元

新加坡交易所（SGX）鐵礦砂期貨價格直逼100美元大關，巴西供應疑慮加上中國需求強勁，使鐵礦砂價格本月漲勢猛烈。分析師預期，緊俏的市況將延續到7月。

新加坡交易所鐵礦砂期貨價28日盤中一度上漲5.7%至每噸98.24美元，可望收在去年8月以來最高價；大連商品交易所鐵礦砂期貨本月也上漲23%。

鐵礦砂期貨價格5月以來躍漲22%，原因是全球第二大鐵礦砂出口國巴西新冠肺炎的感染數激增，使當地供應量大減的疑慮升溫。礦業巨頭淡水河谷（Vale）上月基於天候不佳及疫情衝擊，下修全年產量展望，而中國大陸港口的鐵礦砂庫存也持續下降。

中金公司包括馬凱（音譯）等分析師表示，中國大陸產業重啟營運時間較早，帶動下游經濟活動復甦，煉鋼廠也持續增加產量，「今年鐵礦砂的基本面將保持緊繃的平衡」，供應預料將在第3季逐漸回升。

瑞士信貸近期估計，當前鐵礦砂「高度緊俏」的市況將延續至7月；彭博行業研究則預估，供給成長和需求停滯，將使下半年出現3,400萬噸供應過剩的鐵礦砂，反觀上半年的供給缺口為2,500萬噸。