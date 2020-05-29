快訊

勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃金熱賣該搶嗎？ 專家教你如何投資

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合報導

黃金看似危機時期的好投資，股票下跌時黃金水漲船高；專家表示，只要黃金在你的整體投資組合占比不高，這可能是項聰明投資。

根據money.com報導，自4月初至5月20日，最熱門的黃金指數型股票基金(ETF)SPDR Gold Trust湧入近80億元投資，比任何其他類的ETF高出逾20億元；基本上這波轉變跟新冠肺炎有關。

數千年來，黃金被視為可靠有價值的投資；當其他投資分崩離析，經濟不穩、紙本貨幣動盪時，貴金屬往往是安全的避險港。

美國銀行美林證券(Bank of America Merrill Lynch)大宗商品和衍生品研究主管布蘭奇(Francisco Blanch)表示：「聯準會現在大印鈔票，這會改變金錢價值。因此黃金應會持續上漲，投資人對紙幣價值的信心逐漸下滑。」

最近一篇名為「聯準會無法印製黃金」的研究中，布蘭奇與同事預期，每盎司黃金目標價將在未來18個月上漲到3000元，超過先前紀錄。

黃金看似當前最熱門投資，對散戶與進行資產配置者來說，黃金吸引人的部分原因是因為最近黃金比過去好入手。最熱門黃金ETF「SPDR Gold Trust」具有實體黃金儲備支持，現有資產逾625億元。

但對散戶而言，別把黃金當成投資組合的基石很重要，而是應把黃金加入個人投機組合；換句話說，黃金在投資組合的比例勿超過5%。

雖然黃金常與安全掛勾，但切記黃金具有周期性變化；一旦情況回歸常軌，例如開發出新冠疫苗並分發使用後，經濟復甦，波動性也下降，屆時黃金吸引力就會消退。

ETF 聯準會

延伸閱讀

財富新思維／投資4風險 智能組合可避孤注一擲

反消滅水利會自救會成立 挺英黃金春批政府鴨霸、違憲

福隆沙雕季明登場巨人世界32作品 陳時中戴口罩成焦點

芒果糯米變冰飲、狂鋪6顆荔枝！「日出茶太」新飲好狂

相關新聞

搶人搶到台灣來！臉書永久遠距工作蝴蝶效應

臉書執行長馬克．佐伯格（Mark Zuckerberg）在5月21日宣布，未來5年到10年，5成員工將採取遠距工作。值得注意的是，他直指：臉書將「積極」雇用能在家工作的員工。

黃金熱賣該搶嗎？ 專家教你如何投資

黃金看似危機時期的好投資，股票下跌時黃金水漲船高；專家表示，只要黃金在你的整體投資組合占比不高，這可能是項聰明投資。

人民幣中間價續創12年新低 專家：7.2元難守

受中美緊張情勢進一步升高影響，人民幣對美元匯率近期偏弱。人民幣對美元中間價29日再下調39個基點，報7.1316，創20...

特斯拉市值達標 馬斯克獲232億獎金

財經網站CNBC報導，根據電動車大廠特斯拉28日向美國證券交易委員會申報的文件，該公司執行長馬斯克獲得跟績效掛勾的第一筆股票期權，包括大約170萬股特斯拉股票，依當日收盤價計算，市值大約7.75億美元（近台幣232億元）。

零薪資的馬斯克首獲特斯拉發績效奬 價值232億元！

財經網站CNBC報導，根據電動車大廠特斯拉28日向美國證券交易委員會申報的文件，該公司執行長馬斯克獲得跟績效掛勾的第一筆...

英國車廠4月僅生產197台車！二戰來最低產量

新冠肺炎疫情造成許多英國大型工廠關閉，根據英國汽車製造商和貿易商協會(SMMT)數據，英國4月份僅製造197台汽車，遠低...

美中緊張升溫加上數據不佳 美股收跌

受到美中緊張關係升高，以及美國出現更多表現不佳的經濟數據的影響，華爾街股市今天尾盤拉回，終場收跌

艾克曼出清波克夏股票

富豪避險基金操盤手艾克曼（William Ackman）27日表示，他的基金已把波克夏持股全數出清，但他強調仍喜愛巴菲特...

日車廠全球產量銳減60%

日本八大車廠4月全球產量銳減逾60%，且產量可能進一步下滑，原因是新冠肺炎疫情可能會在未來數月持續拖累汽車需求。日產也因...

蘋果股價向上 市值超越微軟

蘋果公司（Apple）直營門市愈來愈多恢復營運，加上華爾街分析師上調目標價，帶動蘋果股價上揚，市值再度追平微軟，再掀全美...

南韓降息1碼 利率探新低

南韓央行（BOK）28日宣布降息1碼，利率降至0.5%的歷史新低，以支撐遭新冠肺炎疫情重創的經濟。該行同時大幅調降今年經...

美就業好轉 製造業復甦緩慢

美國上周首度申領失業給付的人數溫和減少到212.30萬人，是連續第十周超過百萬人，且略高於市場預估，但連續申請給付人數減...

熱門新聞

萌娃「厭世照」狂吸14萬粉絲 網搜親媽照看傻：怎麼生的

戰火再延燒！美國政府擬驅逐與解放軍有關的大陸留學生

日本迪士尼「休園3個月」模樣曝光 網嚇：在演陰屍路？

川普下令管控推特等媒體平台 稱「捍衛言論自由」

警察致黑人死亡示威變暴亂 州長動用國民兵與緊急狀態

明尼亞波利斯警局遭縱火 川普怒推：「開始開槍」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。