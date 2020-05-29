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黃金熱賣該搶嗎？ 專家教你如何投資
黃金看似危機時期的好投資，股票下跌時黃金水漲船高；專家表示，只要黃金在你的整體投資組合占比不高，這可能是項聰明投資。
根據money.com報導，自4月初至5月20日，最熱門的黃金指數型股票基金(ETF)SPDR Gold Trust湧入近80億元投資，比任何其他類的ETF高出逾20億元；基本上這波轉變跟新冠肺炎有關。
數千年來，黃金被視為可靠有價值的投資；當其他投資分崩離析，經濟不穩、紙本貨幣動盪時，貴金屬往往是安全的避險港。
美國銀行美林證券(Bank of America Merrill Lynch)大宗商品和衍生品研究主管布蘭奇(Francisco Blanch)表示：「聯準會現在大印鈔票，這會改變金錢價值。因此黃金應會持續上漲，投資人對紙幣價值的信心逐漸下滑。」
最近一篇名為「聯準會無法印製黃金」的研究中，布蘭奇與同事預期，每盎司黃金目標價將在未來18個月上漲到3000元，超過先前紀錄。
黃金看似當前最熱門投資，對散戶與進行資產配置者來說，黃金吸引人的部分原因是因為最近黃金比過去好入手。最熱門黃金ETF「SPDR Gold Trust」具有實體黃金儲備支持，現有資產逾625億元。
但對散戶而言，別把黃金當成投資組合的基石很重要，而是應把黃金加入個人投機組合；換句話說，黃金在投資組合的比例勿超過5%。
雖然黃金常與安全掛勾，但切記黃金具有周期性變化；一旦情況回歸常軌，例如開發出新冠疫苗並分發使用後，經濟復甦，波動性也下降，屆時黃金吸引力就會消退。
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