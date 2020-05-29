路透：抖音母公司字節跳動正將權力核心移出中國

消息人士透露，短影音平台抖音（TikTok），日前挖角迪士尼前高層主管梅爾（Kevin Mayer）擔任執行長，可明顯看出抖音母公司字節跳動在全球緊張日益升高之際，開始將權力核心移出中國大陸。

路透報導，字節跳動在過去幾個月已悄悄採取一系列行動，將全球的決策與研究能力從大陸轉移至其他地區。

這項策略不只針對抖音，也適用字節跳動旗下所有非專注於大陸的事業，例如字節跳動在印度推出的社群網站應用程式（App）Helo。

消息人士說，字節跳動已擴大抖音在加州山景城的工程和研發部門，包括招募逾150名工程師。字節跳動採取這些行動，正逢美中在貿易、科技及新冠肺炎疫情的緊張持續升溫，以及美國嚴加審查抖音。