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沒薪水有股票 馬斯克業績達標獲特斯拉7.75億美元獎勵

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。 路透
特斯拉執行長馬斯克。 路透

電動車大廠特斯拉（Tesla）周四（28日）向監管機關申報的資料顯示，執行長馬斯克因達到薪酬方案訂定門檻，已獲得首筆以獎勵為基礎的股票報酬170萬股特斯拉股票選擇權，市價大約7.75億美元。馬克斯的這個薪酬方案已被部分股東提告，認為獎勵過高。

根據呈報文件，馬斯克必須以規定的每股350.02美元履約價取得股票期權，並持有5年。CNBC報導，目前尚不清楚馬斯克是否已經行使該選擇權。特斯拉周四收盤價為805.81美元。

馬斯克在特斯拉沒有支領薪水或現金，酬勞方案在2018獲董事會通過，其中規定在達成與保持公司特定市值門檻之後，得以分12筆逐次獲得配發股票期權。28日確認的，是第一筆達標報酬。

根據FactSet資料，馬斯克在5月1日時持有特斯拉15.8%股權，價值大約240億美元。截至28日，馬斯克持股比率增加到20.8%，3,870萬股。其中1850 萬股做為馬斯克個人債務抵押。

馬斯克的薪酬計畫12筆酬勞各有達標規定，最終要讓特斯拉市值達到6,500億美元。

馬斯克 特斯拉 薪水

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