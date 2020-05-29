只花不到5個月 美企發債超過1兆美元

彭博資訊報導，美國企業發債在周四（28日）到達重大里程碑，創下一年開始的才近五個月的時間之內，就已發出價值高達1兆美元的投資級公司債。

美國企業從3月開始爭相發債，當時石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）和電信設備業者威瑞森（Verizon）這兩家公司，無懼新冠病毒疫情造成的金融市場動盪，在一天內合計發行120億美元企業債。

美國聯準會（Fed）數月前推出空前的刺激措施，也激勵許多企業加入發債的行列，這些企業債以前所未見的速度湧入美國債市。

美國企業這個發債規模在28日抵達一項里程碑，在今年頭149日總計發行價值1兆美元的投資級企業債；去年，投資級公司債花了11個月才達到這項里程碑。

這股發債熱潮正好是Fed預期看見的反應；Fed在兩個月前宣布斥資7,500億美元收購公司債，盼提振受疫情打擊的美國公司。

Fed甚至尚未購買任何一檔企業債，只在兩周前透過指數型股票基金（ETF）購買公司債。不過，自從Fed表明收購公司債的那一刻起，就已帶動美企的發債熱潮，包括本月稍早已停擺的發債活動捲土重來，美股幾乎各個類股都大幅反彈。

對企業而言，現金是幫助許多公司度過疫情的重要命脈。萬豪連鎖酒店集團（Marriott）在28日發行公司債，將整體發債市場的規模推升超越1兆美元。萬豪持續受到衝擊，原因是旅遊人數銳減。

但發行公司債也會面臨一連串新的風險。例如，有些美企在疫情危機前已債台高築，若發債後仍無法安度疫情風暴，收購公司債的Fed將承擔痛苦日益增加的風險。

Fed必須在未來幾個月或幾年做出決定，決定停止收購公司債的時間點與方式，同時避免發債企業陷入困境。