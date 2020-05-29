好市多上季營收優於預期 預計6月中重開熟食區

好市多（Costco）到本月10日為止的上季（公司會計年度第3季）營收年增7.3%至372.7億美元，優於市場預估的370.5億美元；每股盈餘為1.89美元，不如市場預估的1.92美元，去年同期的每股盈餘為2.05美元。

好市多上季會員費收入為8.15億美元，比去年同期增加5%；排除汽油的同店銷售比一年前大增8%，優於分析師預估的7%。

財務長賈蘭提表示，美國門市絕大多數的熟食區將在6月中重新開放。在上季結束前，好市多已重新開放約20%的門市熟食區，但暫停提供部分品項。