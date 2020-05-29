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國際油價周四上漲約2% 金價漲幅縮小

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

國際油價周四上漲約2%，正朝最佳單月漲幅的方向前進。全球目前在新冠疫情緩和後，逐漸解封重啟經濟使得石油需求回溫，而各主要產油國也大砍產量，平衡市場供需。黃金周四回吐漲幅，主要是美股走勢基上還在往上，然而美中國不斷升級的緊張關係支撐了金價

布蘭特7月原油期貨上漲0.55美元，報每桶35.29美元，漲幅1.6%。西德州原油7月期貨上漲0.90美元，報每桶33.71美元，漲幅2.7%。

美國能源信息署（EIA）的報告顯示，雖然上周因從沙烏地阿拉伯的石油進口增加，美國原油庫存增加近800萬桶，不過以四周為一期計算的平均汽油供給，現在因美國各地逐步重啟經濟而穩定增長。

到目前為止，西德州原油在本月已上漲近80%，是彭博資訊自1983年開始彙整相關資料以來的單月最大漲幅。

OPEC+和俄羅斯石油業界消息人士說，沙國和其他OPEC產油國正考慮將創紀錄減產措施延長至2020年底，但尚未獲得俄羅斯的支持。

金價周四因美股基本盤勢走高而縮減漲幅。黃金現貨上漲0.2%，報每英兩1,712.35美元。Blue Line Futures首席市場策略 Phil Streible說：「美國股市全天都有潛在買盤」，許多投資者因擔心錯過股市交易而結清黃金倉位。

俄羅斯 金價 美股

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