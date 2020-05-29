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零薪資的馬斯克首獲特斯拉發績效奬 價值232億元！
財經網站CNBC報導，根據電動車大廠特斯拉28日向美國證券交易委員會申報的文件，該公司執行長馬斯克獲得跟績效掛勾的第一筆股票期權，包括大約170萬股特斯拉股票，依當日收盤價計算，市值大約7.75億美元（近台幣232億元）。
馬斯克能領到這筆奬勵，是因為他成功將特斯拉30天和6個月的平均市值都維持在1000億美元以上。
根據概述馬斯克薪酬方案的2018年申報資料，特斯拉也要達成四季度末營收200億美元或稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）15億美元的目標，馬斯克才能獲得這筆奬勵。
馬斯克目前沒有支薪。根據FactSet資料，在今年5月1日，他大約持有特斯拉18.5%的股權，價值約240億美元。
特斯拉股東托內塔（Richard Tornetta）正向馬斯克和特斯拉董事會提告，要挑戰這項金額巨大的獎勵計畫。托內塔指控，特斯拉董事會發給馬斯克巨額薪酬，違背信託責任。
特斯拉的申報資料也提到，年度股東大會的日期訂在7月7日。
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