亞馬遜計劃讓約七成新聘臨時工轉正職
電商巨擘亞馬遜（Amazon）28日向路透表示，為因應疫情期間激增的需求而新聘的17.5萬名美國臨時工，將有約七成能夠轉正職。
亞馬遜發言人說，該公司將於6月開始向12.5萬名倉庫員工提供正職工作，其餘5萬名員工仍維持季節性合約，這種合約最長可達11個月。
亞馬遜這項決策，也象徵其銷售已有足夠程度的提升，使擴大人力站得住腳；在此同時，美國政府正鬆綁封鎖措施，競爭對手也正開放門市取貨。
亞馬遜從3月開始大舉招聘，透過一則部落格貼文，吸引遭餐廳或其他公司裁員的勞工，並保證在「回歸常態和前雇主能回聘他們之前」，都會繼續僱用這些員工。
亞馬遜並未透露將員工轉正職的花費，以及該成本是否並未包含在原估的新冠病毒相關支出40億美元。
亞馬遜的正職員工擁有雇主提供的健康保險和退休金計畫，這些福利臨時工都未能擁有。
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