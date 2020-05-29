美中緊張升高 抖音海外版權力核心移出中國

多名消息人士稱，中國挖角美國迪士尼前高層主管梅爾（Kevin Mayer）出任抖音海外版TikTok執行長，是抖音在全球緊張升高之際，將權力核心移出中國大戰略中的最明顯事例。

消息人士向路透社表示，抖音母公司字節跳動（ByteDance）近幾個月來秘而不宣地進行一連串動作，將全球決策中心與研發能量移出中國。

消息人士還說，所有字節跳動的非中國業務都在執行這項戰略，包括字節跳動旗下的印度社群平台Helo。

3名消息人士說，字節跳動擴編TikTok位於美國加州山景市（Mountain View）的工程與研發單位。其中一名消息人士說，字節跳動已招募超過150名工程師。

2名消息人士稱，字節跳動還聘用駐紐約投資關係總監，與包括泛大西洋資本（General Atlantic）、KKR集團在內的重要投資方維持關係，而與投資方維持關係一事，之前交由北京來做。

這名新聘的投資關係總監名為Michelle Huang，之前是軟銀投資者，曾在軟銀投資部負責字節跳動的業務。Huang沒有立刻回覆路透社要求置評的電子郵件。

這一連串的變動，時機正值中美因貿易、科技、疫情的緊張升高，以及身為TikTok最大市場之一的美國，對博得全球民眾喜愛的TikTok加強監管審查之際。