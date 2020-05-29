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蘋果股價向上 市值超越微軟

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
蘋果28日早盤股價續揚，市值一度超越微軟。(路透)
蘋果28日早盤股價續揚，市值一度超越微軟。(路透)

蘋果公司（Apple）直營門市愈來愈多恢復營運，加上華爾街分析師上調目標價，帶動蘋果股價上揚，市值再度追平微軟，再掀全美市值龍頭爭霸戰。

蘋果股價27日收漲0.4%至每股318.08美元，市值達1.378兆美元，追平微軟市值，28日早盤蘋果股價持續走高，市值超越微軟。

美銀全球研究分析師莫漢27日維持蘋果股票「買進」評級，目標價由320美元上調至340美元；據他推算，蘋果iPhone去年底的用戶基礎約達10億人，其中7.2億人持有的是全新手機，2.75億人使用二手iPhone。用戶基礎過去兩年的年成長率約為9%，主因二手市場在這段期間的年成長率約達22%。

莫漢預期，二手手機市場可望持續推升iPhone用戶基礎擴張，最終將帶動服務事業消費和周邊裝置銷售。截至3月底止的一季，蘋果服務事業付費訂閱數達5.15億，今年底可望達到6億。

德銀分析師翁格也維持蘋果「買進」評等，目標價由305美元上調至320美元；他指出，蘋果計劃本周恢復100家美國直營店營運，全美恢復營業的門市將達130家。

翁格表示：「門市重啟是市況好轉的跡象，也代表蘋果將緩步邁向需求更正常化的環境。鑒於失業率仍高、消費者口袋較淺，我們對通常在9/10月上市的下一代iPhone銷售存有疑慮；儘管如此，我們仍對蘋果的前景更樂觀。」

Jefferies分析師麥尼利預期，蘋果實體門市的銷售在6月底止的一季仍將疲軟，但在電商市事業已大有斬獲；他說：「網路流量分析顯示，自新冠疫情爆發以來，蘋果已透過網路銷售取得強勁成長。」麥尼利同樣維持蘋果「買進」評級，目標價由350美元調高至370美元。

電商 疫情 華爾街

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