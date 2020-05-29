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日車廠全球產量銳減60%

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
受新冠肺炎疫情拖累，日本八大車廠4月全球產量銳減逾60%，且可能繼續下滑。（路透）
受新冠肺炎疫情拖累，日本八大車廠4月全球產量銳減逾60%，且可能繼續下滑。（路透）

日本八大車廠4月全球產量銳減逾60%，且產量可能進一步下滑，原因是新冠肺炎疫情可能會在未來數月持續拖累汽車需求。日產也因此出現20年來最大年度淨損，計劃透過減少產量與車款數量，度過這場難關。

日本各大車廠公布的數據顯示，八大車廠4月全球產量共計較一年前驟減60.9%至91萬6,255輛，其中豐田減少50.8%至37萬9,093輛，本田衰減48%至21萬2,747輛，日產的降幅更達到62.4%，下探至15萬0,388輛。

這三家車廠和速霸陸表示，4月美國地區的產量皆為零，因為疫情迫使業者關閉所有工廠。在當地政府鬆綁對經濟活動的限制下，豐田、本田和速霸陸的美、加地區生產已於5月11日復工。日產則計劃6月1日復工。

鈴木汽車的4月產量則下滑87.6%至34,015輛，因為該公司在最大市場印度的製造和銷售，都因為疫情而掛零。

日產28日表示，截至3月底止的去年度淨損為6,710億日圓（62億美元），為過去十年來首次虧損，也是20年來最大虧損。

日產為此提出一項四年計畫，將把年產量減少20%至約540萬輛。日產的車款數量也將從目前的69款減少至低於55款，並將關閉西班牙巴塞隆納工廠，以削減3,000億日圓（28億美元）的全年固定成本。

日產執行長內田誠表示，將全力讓日產重拾成長步伐，並已和其他高級主管一起自願減薪。

日產最大股東的法國雷諾汽車表示，日產的虧損將對其造成35.7億歐元（39億美元）的負面影響。這兩家車廠和另一家合作夥伴三菱汽車27日表示，未來將會致力加強緊密合作，目標透過合作開發車輛節省最高40%成本。

日產 疫情 本田

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