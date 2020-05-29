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艾克曼出清波克夏股票

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
避險基金Pershing Square執行長兼投資組合經理人艾克曼。 (路透)
避險基金Pershing Square執行長兼投資組合經理人艾克曼。 (路透)

富豪避險基金操盤手艾克曼（William Ackman）27日表示，他的基金已把波克夏持股全數出清，但他強調仍喜愛巴菲特領導的波克夏公司（Berkshire），認為這是「很強的投資標的」。

避險基金公司Pershing Square資本管理公司執行長兼投資組合經理人艾克曼昔日有個綽號，叫「幼兒版巴菲特」（Baby Buffett），但他自稱至少有個優點凌駕「股神」巴菲特，就是動作更敏捷。

既愛波克夏，又為何拋棄持股？艾克曼解釋，他認為自己操盤的基金，比波克夏更能把握機會迅速行動，儘管波克夏目前坐擁逾1,300億美元的資本，Pershing可動用的銀彈相形見絀，但艾克曼認為，投資波克夏的資金用在別處，會更有效率。

長久來艾克曼尊奉現年89歲的巴菲特為啟蒙良師，這使得Pershing如今出清波克夏持股格外引人注目。截至3月底止，這些波克夏持股價值10億美元，幾乎占Pershing投資組合規模100億美元的十分之一。這些持股買進不到一年，而且數周前艾克曼才宣稱波克夏「由巴菲特打造，挺得住全球經濟震撼」。

不過波克夏的投資組合在全球股市賣壓狂湧之際遭到重創，導致第1季虧損497億美元，主要反映股票投資的帳面損失龐大。反觀艾克曼今年春風得意，憑著在新冠病毒襲擊美國前花2,700萬美元買進的避險部位，在3月市場風雨飄搖時大賺26億美元，使他操盤的基金今年淨值增幅介於22%與27%之間，表現出色。Pershing今年來資產淨值（扣除費用後）增加22%，同時期標普500指數則下跌7%。

另一名投資大亨艾康（Carl Icahn），則已全數出脫美國租車巨擘赫茲（Hertz）持股，認賠16億美元，代表終結這場混亂且令人失望的投資。艾康最初是在2014年入股赫茲，鼓動當時的執行長下台，此後赫茲連換四個執行長。新冠疫情重創旅遊產業後，負債累累的赫茲已於上周聲請破產保護。

監管文件顯示，84歲的艾康在27日將他手上的5,530萬股赫茲的股票，以每股72美分全數出脫。

波克夏 巴菲特 疫情

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