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美就業好轉 製造業復甦緩慢

經濟日報 / 編譯任中原洪啟原／綜合外電

美國上周首度申領失業給付的人數溫和減少到212.30萬人，是連續第十周超過百萬人，且略高於市場預估，但連續申請給付人數減少，顯示企業仍持續裁員，卻有更多人重返職場，就業市場氛圍已有所好轉。

美國勞工部28日表示，截至5月23日止的一周期間，首度申領失業給付人數低於前周的244.6萬人（修正後數據），但比市場預估的210萬人略高。

過去兩個半月來首度申領失業給付的總人數共超過4,070萬人，但這並不表示失業人數增加如此之多，因為部分原先失業的勞工可能已經重新找到工作。

而截至5月16日止，連續申領失業給付人數為2,105.2萬人，比前周修正後的2,491.2萬人明顯減少，也是肺炎疫情爆發以來首度減少，更遠低於預估的2,560.8萬人；這項數字雖顯示企業仍繼續裁員，但有更多勞工能夠返回工作崗位，或找到新工作。參與就業保險者的失業率為14.5%，比前周的17.1%下降，都顯示就業市場漸有起色。

不過美國企業裁員縮編的腳步並未停歇，波音（Boeing）27日宣布裁員逾1.2萬人，包含5,520名員工自願離職、6,770名員工非自願離職。波音也預計未來幾個月將再裁汰千名員工。

美國第二大石油公司雪佛龍同日宣布，計劃今年裁汰全球10%到15%的人力，為疫情爆發以來，石油業規模最大的裁員潮，可能為其他大型石油同業的先例。

另外，美國商務部同日公布的數據顯示，4月耐久財訂單月減17.2%，為連續第二個月下滑，且寫下2014年8月來最大單月減幅，但比市場預估的萎縮19%稍好。扣除飛機及軍事項目後，核心訂單額減少5.8%。儘管各州已開始讓企業重新啟動，但由於購物人流減少，且企業收緊資本支出，預料製造業復甦將相當緩慢。

失業 疫情

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