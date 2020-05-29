南韓降息1碼 利率探新低

南韓央行（BOK）28日宣布降息1碼，利率降至0.5%的歷史新低，以支撐遭新冠肺炎疫情重創的經濟。該行同時大幅調降今年經濟預估，預測全年國內生產毛額（GDP）將比去年萎縮0.2%，寫下逾20年來最慘澹紀錄。

南韓央行將7天附買回利率調降1碼，利率從0.75%降至0.5%，符合市場普遍預期，而最新行動凸顯官員憂心經濟可能持續大幅減緩甚至萎縮。

澳盛銀行經濟學家克莉絲朵．陳（音譯）表示：「外部領域放緩依舊是嚴峻的不利因素，而且不太可能被國內需求抵銷。經濟活動普遍疲弱，且低油價提高通縮風險。」

自新冠肺炎疫情爆發以來，南韓央行繼3月緊急會議降息2碼後，這次是第二度降息。此後央行採取一系列空前措施，為企業與市場舒緩流動性壓力。南韓政府也計劃第三度追加預算，規模可能更勝於前兩回。

不過經濟學家仍預期南韓將面臨1990年代亞洲金融危機以來首度經濟萎縮，而南韓央行同日也大幅調降今年經濟成長預期，認為全年GDP將比去年萎縮0.2%，遠不及2月預估的擴增2.1%，也低於去年的成長2%，寫下逾20年來最慘澹的經濟成長數據。

南韓央行表示：「央行理事會預估，國內經濟將有一段時間持續疲軟，原因是新冠肺炎疫情衝擊。預估GDP成長預期將大幅低於2月預估的擴增2.1%，降至0%左右，且未來GDP成長展望也高度不明。」央行總裁李柱烈說，今年南韓經濟負成長0.2%的預期，是基於全球疫情於第2季攀峰、且南韓並未爆發第二波疫情的「基本情境」。若疫情能更早結束，南韓今年經濟成長有望轉正。

然而，在更悲觀的情境下，全球疫情觸頂的時間將延後，且南韓也面臨第二波疫情，南韓經濟萎縮幅度可能加劇。