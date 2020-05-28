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多空交戰！美股早盤狹幅波動 失業數據仍偏差
美國股市今（28）日早盤開高後回落至平盤，前一日解除居家封鎖措施後，股價衝上3月以來高點的樂觀氣氛，稍稍被最新公布的另一份令人失望的失業報告沖淡。另外，華爾街交易員仍然十分擔心美中關係高漲的緊張氣氛。
道瓊指數今日開盤上漲114點，或0.4%，之後回到平盤波動。
美國勞工部今日表示，美國上周初領失業給付人數為213萬人，符合經濟學家預期。商務部同日發表的4月耐久財訂單則下滑17.2%，跌幅略大於預期，美國第1季國內生產毛額（GDP）表現下修至萎縮5%。
美中關係緊張也持續令人擔心，尤其是中國大陸全代會今天通過港版國安法，可能威脅到中國與香港間的一國兩制體制。
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