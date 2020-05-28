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路透：OPEC擬延長減產至2020年底 俄未表態
根據石油國輸出國組織與夥伴國（OPEC+）和俄羅斯業界消息，沙烏地阿拉伯和OPEC成員國正考慮將歷來最大規模的減產協議延長至2020年底，但尚未獲得俄羅斯支持。
路透報導，隨著新冠肺炎疫情使油市供過於求並重挫油價，沙國正考慮延長減產協議至今年底，而非在7月放慢減產步調。OPEC+上月敲定在5、6月每日減少970萬桶，為史上最大減產量。
根據俄羅斯消息來源，由於意見分歧，目前尚未得出定論；部分人士則以航空業已逐步復航為由，勸莫斯科當局稍安勿躁並關注需求水準。一家俄羅斯油企則說：「若當局要求持續減產，我們會奉令執行。但若需求無虞，沒理由要改變（當前的）減產協議」。
國際油價27日終場大跌，原因是華府可能準備強力回應中國提出的「港版國安法」，和交易員質疑俄羅斯大幅減產的承諾。美國上周石油庫存意外增加也讓市場心生疑慮。
西德州輕原油7月期貨28日繼續跌，盤中下跌0.43%至每桶32.64美元；布蘭特原油也跌0.2%，至每桶34.67美元。
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