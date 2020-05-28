出清巴菲特公司股票！艾克曼：我的動作更敏捷

富豪避險基金操盤手艾克曼（William Ackman）昔日有個綽號，叫「幼兒版巴菲特」（Baby Buffett），但他自稱至少有個優點凌駕「股神」巴菲特，就是動作更敏捷。

避險基金公司Pershing Square Capital Management執行長兼投資組合經理人艾克曼27日表示，他仍喜愛巴菲特領導的波克夏公司（Berkshire），認為這是「很強的投資標的」，但他的基金已把波克夏持股全數出清。

既愛波克夏，又為何拋棄持股？艾克曼解釋，他認為自己操盤的基金，比波克夏更能把握機會迅速行動，儘管波克夏目前坐擁逾1,300億美元的資本，Pershing可動用的銀彈相形見絀，但艾克曼認為，投資波克夏的資金用在別處，會更有效率。

艾克曼27日在法說會上說：「今天，我們有100億美元的資本可投資，我們的行動敏捷得多。所以，我們的看法是，大致來說，我們應當善加利用這種靈敏度，同時保有一些額外的流動性，以備股價又變得更有吸引力。」

長久來艾克曼尊奉現年89歲的巴菲特為啟蒙良師，這使得Pershing如今出清波克夏持股格外引人注目。截至3月底止，這些波克夏持股價值10億美元，幾乎占Pershing投資組合規模100億美元的十分之一。這些持股買進不到一年，而且數周前艾克曼才宣稱波克夏「由巴菲特打造，挺得住全球經濟震撼」。

許多投資人，包括艾克曼在內，都期待波克夏趁今年3月美國股市崩跌時危機入市，逢低承接價格低廉的股票，但這種期待落空了。波克夏的資金水位在3月底升至1,370億美元的歷史新高紀錄，足見巴菲特並未大買股票。

同時，波克夏的投資組合在全球股市賣壓狂湧之際遭到重創，導致第1季虧損497億美元，主要反映股票投資的帳面損失龐大。

反觀艾克曼今年春風得意，憑著在新冠病毒襲擊美國前花2,700萬美元買進的避險部位，在3月市場風雨飄搖時大賺26億美元，使他操盤的基金今年淨值增幅介於22%與27%之間，表現出色。Pershing今年來資產淨值（扣除費用後）增加22%，同時期標普500指數則下跌7%。

在巴菲特在場邊觀望的同時，艾克曼運用剛賺得的巨額收益，大舉加碼包括安捷倫科技（Agilent）、希爾頓（Hilton Worldwide）等股票，當時也增持波克夏股票40%，還把星巴克（Starbucks）重新納入投資組合。

艾克曼27日表示，後來他已調節一些持股。他也認為，標普500指數最近反彈只是表象，並未反映表面下發生的事：亞馬遜、臉書等大型科技股撐高指數價位，但大多數標普500成分股股價仍然低迷。