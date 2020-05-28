分析師推估：亞馬遜收購Zoox可望年省逾200億美元

電商巨擘亞馬遜（Amazon）據傳正在洽談收購新創公司Zoox，分析師推測，這筆交易若談成，Zoox的自駕車研發技術可望替亞馬遜每年省下數百億美元，並推升亞馬遜成為電動車、汽車及叫車業大咖的競爭強敵。

彭博資訊報導，摩根士丹利分析師27日在一份報告中寫到，物流成本是亞馬遜最大花費之一，未來幾年該費用可能高達900億美元。分析師估計，亞馬遜若獲得這項自駕技術供應，每年可望節省超過200億美元。

摩根士丹利分析師寫道：「亞馬遜致力打造它自己的第三方物流，自動駕駛技術是此番努力下的正常擴展。」

分析師也預測，亞馬遜將衝擊特斯拉（Tesla）、通用汽車（GM）等電動車與汽車大廠，成為它們「無庸置疑」的對手，並且對食物外送與叫車共乘大咖構成潛在的競爭威脅。