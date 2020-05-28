力抗美國打壓 日經：華為已囤積兩年晶片庫存

日經新聞引述消息人士報導，華為已囤積相當於兩年庫存量的關鍵美國晶片，以保護公司營運免於美國的打壓。

知情人士透露，華為囤積的庫存品，主要為英特爾（Intel）生產的伺服器專用中央處理器，以及賽靈思（Xilinx）生產的可編程晶片。這些晶片是華為基地台事業和雲端事業的「最重要元件」，目前華為已囤積足夠使用一年半至兩年的庫存量。

美國5月15日頒布最新禁令後，實際上等同於封鎖其他公司為華為設計的晶片代工，華為目前仍無法找到可長期供應這些元件的其他供應商。此外，分析師指出，如果華為只能依賴庫存，競爭力終將受影響。

消息人士透露，2018年華為財務長孟晚舟遭逮捕後不久，華為便開始囤積晶片；華為上周公布，去年採購晶片、元件和材料的支出達人民幣1,674億元，比前一年增加73%。