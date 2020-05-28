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國際勞工組織：全球1/6青年因疫失業 恐成「封鎖世代」

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合27日電
聯合國的國際勞工組織(ILO)27日指出，全球每六名年輕勞工就有逾一人因新冠肺炎停工，恐形成「封鎖世代」。 美聯社
聯合國的國際勞工組織(ILO)27日指出，全球每六名年輕勞工就有逾一人因新冠肺炎停工，恐形成「封鎖世代」。 美聯社

聯合國的國際勞工組織(ILO)27日指出，全球每六名年輕勞工就有逾一人因新冠肺炎停工，恐形成「封鎖世代」；美國人口普查局數據也顯示，三分之一美國人出現臨床焦慮或憂鬱跡象，尤以年輕成人、女性和窮人最嚴重。

ILO表示，受到疫情衝擊的工時等於流失3億500萬份全職工作；ILO秘書長賴德(Guy Ryder)警告，15到28歲年輕勞工尤其容易面臨危機，包括無法獲得適當培訓或無法找到前景看好的工作。

ILO調查發現，每六名年輕勞工中就有一人因疫情而失業；賴德表示：「因此我認為談論封鎖世代(lock-down generation)的危機並非誇飾。」他指出，年輕勞工很快會承受心理壓力並擔心未來工作生涯。

無獨有偶，「華盛頓郵報」引述普查局數據報導，三分之一美國人出現臨床焦慮或憂鬱跡象，年輕成人、女性和窮人最嚴重，24%的受訪者出現臨床重度憂鬱症的大量症狀，而有30%出現廣泛性焦慮症的症狀。

普查局上周公布這項令人擔憂的數據，100萬戶家庭逾4萬2000人在本月7至12日受訪，相較於疫情之前，現有更多民眾出現焦慮或憂鬱症狀；此調查可即時呈現當前全國面臨疫情的總體心理健康。

年輕成人、婦女和窮人的焦慮和憂鬱狀況高於其他群體，而且年輕成人分數尤其糟糕，他們的憂鬱、壓力和自殺程度皆增加。

在疫情期間，低收入者更常面臨失業、食物短缺，而且他們往往從事無法居家作業的低薪工作，財務和健康幾無保障。

普查局擬連三個月每周進行一次民調，以期獲得美國人在疫情期間經驗變化的珍貴數據；臨床醫師通常建議要追蹤病患，進一步檢測並轉介給精神科醫師，但聯邦疾病防治中心(CDC)表示，依問卷回覆者個別狀況提供健康建議，此作法不可行；對此心理健康專家呼籲政府應負起責任，面對全國心理危機。

新冠肺炎 失業

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