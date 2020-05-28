印度龐大人口紅利 網路業爭相進駐

看好印度龐大人口紅利市場，抖音將在印度推出教育影音平台！抖音計劃在印度推出教育類影音平台EduTok，為的是印度13億人口以及背後龐大的市場潛力。此外，印度的娛樂產業，尤其是電影正蓬勃發展，已吸引迪士尼、華納等知名公司長期積極投資。

網路商機無限

根據《毒眸》報導，印度是抖音下載量最大的國家，迄今貢獻了約6.11億次下載量，佔全球下載量的30.3%，因此吸引抖音的母公司「字節跳動」開始在印度佈局，陸續推動如音樂流媒體Resso等產品，更決定跨足教育，推出教育型影音平台EduTok。

報導認為，除了字節跳動，Facebook和騰訊也都持續在印度佈局市場，為的就是13億多且持續成長的人口紅利，以及相當可觀的未開發市場。根據預測，2025年印度的網路使用人數將達到8.3億，且印度手機流量費用低廉，大部分使用者為25歲以下年輕人，市場潛力無窮。

全球第二大網路市場

根據《statista》數據，指出印度是全世界第二大網路市場，僅次中國，目前有逾5.6億用戶，且網路普及率在印度高達50%，且達到這樣的普及率只用了短短5年。

另外，印度智慧型手機便宜也是網路使用人數上漲的原因。根據統計，在2014年，智慧型手機已降平均約100多美金左右一支，對於印度非都會區人民的年收入約2000美金，因此完全可以負擔智慧型手機及便宜的網路。

印度的人口紅利以及網路普及，也反映在娛樂產業上。根據《好萊塢報導者》報導，迪士尼的串流平台Disney+在4月於印度上市後，上線不到一週即取得800萬用戶訂閱，成長速度居冠全球，甚至有望在2025年前突破1億訂閱人數。

【更多精采內容，詳見 】