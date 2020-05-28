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蘋果傳接手名導史柯西斯新片 投資電影最大手筆

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
馬丁‧史柯西斯去年10月出席《愛爾蘭人》洛杉磯首映禮。 美聯社
馬丁‧史柯西斯去年10月出席《愛爾蘭人》洛杉磯首映禮。 美聯社

華爾街日報根據知情人士報導，蘋果已經決定出資製作知名導演馬丁‧史柯西斯籌拍中的電影《Killers of the Flower Moon》（暫譯：花月殺手），由李奧納多‧狄卡皮歐和勞勃‧狄尼洛主演。這將會是蘋果投入電影事業的最大手筆，也擊退包括Netflix在內的其他有意接手公司。

史柯西斯這部新片將會標榜是蘋果的原創自製電影，原先談定要出錢拍片的派拉蒙影業會改為負責電影的電影院發行通路。

《花月殺手 》的拍片預算一路膨脹到估計要超過2億美元之後，上個月華爾街日報導，由於派拉蒙猶疑要不要再持續注資，史柯西斯因而轉向蘋果、Netflix等公司討論接手的可能性。

在《花月殺手 》之前，蘋果也已從傳統電影製作廠接手一部電影，那就是湯姆漢克原本要由Sony影業製作發行的「怒海戰艦」（Greyhound）。

近來傳統片廠放棄改由串流服務業者相挺的例子不少。史柯西斯上一部電影《愛爾蘭人》後來也改由Netflix出資，Netflix希望藉具有高討論度大片的名氣，更為擦亮串流服務招牌。《愛爾蘭人》去年得到多項金像獎提名，不過都沒能得獎。

電影 愛爾蘭 華爾街

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