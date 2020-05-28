快訊

港版國安法通過 蔡英文：不會坐視民主、自由、人權在香港倒退

力抗美國打壓 日經：華為已囤積兩年晶片庫存

聽新聞
test
0:00 / 0:00

認賠約16億美元 投資大亨艾康全數出脫赫茲持股

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
億萬投資大亨艾康（Carl Icahn）。（圖／美聯社）
億萬投資大亨艾康（Carl Icahn）。（圖／美聯社）

億萬投資大亨艾康（Carl Icahn）已全數出脫美國租車巨擘赫茲（Hertz Global Holdings）的持股，放棄這場六年來的押注，認賠約16億美元。赫茲公司上周已聲請破產保護。

監管文件顯示，84歲的艾康在27日將他手上的5,530萬股赫茲的股票，以每股72美分全數出脫。他的持股占該公司39%的股票。

艾康在文件中表示：「赫茲遭遇重大金財務困境，而我支持董事會做出聲請破產保護的決定。」

「我昨天在巨大虧損情況下出售我的持股，但不代表我不再對赫茲的未來有信心。」

艾康出脫赫茲持股，代表終結這場混亂且令人失望的投資。艾康最初是在2014年入股赫茲，鼓動當時的執行長Mark Frissora下台，此後，赫茲已連換四個執行長。當疫情重創旅遊產業後，赫茲深陷因數年來管理曾患亂且嘗試轉型而積累的龐大債務

艾康說：「我相信在包含新資金在內的整頓計畫下，赫茲將再度成為一家很棒的公司。我打算密切留意該公司的整頓，我期盼評估在未來支持赫茲的不同機會。」

赫茲27日收盤股價報每股1.31美元，盤後一度挫21%至每股1.04美元。公司在收盤時市值約為1.86億美元。

赫茲公司上周已聲請破產保護。（圖／路透）
赫茲公司上周已聲請破產保護。（圖／路透）

破產 債務

延伸閱讀

賭王何鴻燊遺產恐難解？網傳神秘五太冒出

何鴻燊傳奇曾拍成電影！劉德華受本尊激賞 邱淑貞成大亨妻

吃冰牙齒就酸軟！醫師分析敏感性牙齒三大原因

練台生從退役軍人變傳媒大亨 為一件事變「打馬悍將」

相關新聞

力抗美國打壓 日經：華為已囤積兩年晶片庫存

日經新聞引述消息人士報導，華為已囤積相當於兩年庫存量的關鍵美國晶片，以保護公司營運免於美國的打壓。

墨水枯乾了嗎？HP列印獲利五年來首次低於PC

惠普公司（HP Inc.） 的列印事業，尤其是印表機耗材，多年來一直是惠普旗下最賺錢的金母雞，但受新冠肺炎疫情衝擊，這個...

媒體大亨梅鐸整頓澳洲報紙 112家受衝擊包括停刊

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的新聞集團28日宣布，在澳洲的報業，76份地區報紙將轉為線上發行，另外36份...

國際勞工組織：全球1/6青年因疫失業 恐成「封鎖世代」

聯合國的國際勞工組織(ILO)27日指出，全球每六名年輕勞工就有逾一人因新冠肺炎停工，恐形成「封鎖世代」；美國人口普查局數據也顯示...

印度龐大人口紅利 網路業爭相進駐

看好印度龐大人口紅利市場，抖音將在印度推出教育影音平台！抖音計劃在印度推出教育類影音平台EduTok，為的是印度13億人口以及背後龐大的市場潛力...

歐盟24兆振興案 拚經濟不忘環保

美國和歐盟都積極提出經濟政策，因應對疫情引發的衰退，但兩者策略在一處出現重大差異：氣候。

認賠約16億美元 投資大亨艾康全數出脫赫茲持股

億萬投資大亨艾康（Carl Icahn）已全數出脫美國租車巨擘赫茲（Hertz Global Holdings）的持股，...

失業潮一波波 波音裁員逾1.2萬人、雪佛龍裁6千人

飛機製造商波音（Boeing）27日宣布裁員逾1.2萬人，包含5,520名員工自願離職、6,770名員工非自願離職，在遭...

網域名稱Booking.com是否可以註冊商標？具指標性意義！

由於新冠病毒疫情影響，美國最高法院 於2020 年 5 月 4 日打破傳統，進行史上首次視訊聽審。這次具歷史意義的一步就獻給了美國專利商標局（USPTO）反對 Booking.com 註冊商標的上訴案的言詞辯論。

美國半導體出口管制加緊 中國芯國產代工將受阻？

2020年5月12日，媒體報導應用材料(Applied Material)、泛林集團 (Lam Research) 等美國半導體設備公司發函給中國國內的晶圓製造公司，表示不能將購買自該公司的設備用於加工軍用產品，並且保留無限追溯的權利。

美股道瓊大漲553點 解封樂觀氛圍更濃

美股27日連續第三天上漲，道瓊指數大漲553點，標普500指數自3月5日以來首度站穩3,000點之上，原因是美國各地進一...

樂觀經濟重啟 道瓊上漲533點重返2萬5千點大關

隨著華爾街對經濟重新開放越來越樂觀，美國股市連續第二天上漲。受惠經濟復甦的個股帶頭領漲。

熱門新聞

華為孟晚舟未能終止引渡程序 加國法院判定雙重犯罪

31歲女星自曝和爸爸一同洗澡睡覺 還覺得自己就像他女友

加拿大法院裁決 孟晚舟案符合雙重犯罪

14歲伊朗少女與男友私奔 遭父親持鐮刀「榮譽處決」

超級氣旋剛走、蝗蟲大軍就來 印度陷近30年最嚴重蝗害

非裔勸遛狗牽繩 白人報警扯危性命...害己丟工作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。