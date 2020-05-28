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認賠約16億美元 投資大亨艾康全數出脫赫茲持股
億萬投資大亨艾康（Carl Icahn）已全數出脫美國租車巨擘赫茲（Hertz Global Holdings）的持股，放棄這場六年來的押注，認賠約16億美元。赫茲公司上周已聲請破產保護。
監管文件顯示，84歲的艾康在27日將他手上的5,530萬股赫茲的股票，以每股72美分全數出脫。他的持股占該公司39%的股票。
艾康在文件中表示：「赫茲遭遇重大金財務困境，而我支持董事會做出聲請破產保護的決定。」
「我昨天在巨大虧損情況下出售我的持股，但不代表我不再對赫茲的未來有信心。」
艾康出脫赫茲持股，代表終結這場混亂且令人失望的投資。艾康最初是在2014年入股赫茲，鼓動當時的執行長Mark Frissora下台，此後，赫茲已連換四個執行長。當疫情重創旅遊產業後，赫茲深陷因數年來管理曾患亂且嘗試轉型而積累的龐大債務。
艾康說：「我相信在包含新資金在內的整頓計畫下，赫茲將再度成為一家很棒的公司。我打算密切留意該公司的整頓，我期盼評估在未來支持赫茲的不同機會。」
赫茲27日收盤股價報每股1.31美元，盤後一度挫21%至每股1.04美元。公司在收盤時市值約為1.86億美元。
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