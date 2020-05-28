失業潮一波波 波音裁員逾1.2萬人、雪佛龍裁6千人

飛機製造商波音（Boeing）27日宣布裁員逾1.2萬人，包含5,520名員工自願離職、6,770名員工非自願離職，在遭受新冠肺炎疫情衝擊之際，正努力整頓公司。

波音也揭露一項計畫，預計未來幾個月進一步裁汰千名員工，但未表示裁員哪個地區的員工。

波音持續削減成本，正值新冠肺炎疫情導致飛機需求銳減，讓去年早已深陷兩起737 Max客機墜機事件、導致飛機停飛困境的波音雪上加霜。波音4月宣布，在今年底前裁員10%的全球人力，相當於有1.6萬人將丟飯碗。

美國第二大石油公司雪佛龍（Chevron）同日宣布，計劃在今年裁員10%到15%的全球人力，為疫情爆發以來，石油業規模最大的裁員潮。

這項計畫將裁減4.5萬名非加油站人員中的6,000人，可能為其他大型石油競爭對手打開裁員的先例，例如英國石油（BP）和荷蘭皇家殼牌集團（Shell）。到目前為止，石油業裁員主要集中於油田服務領域和北美的獨立石油業者。

雪佛龍在聲明中表示，正努力精簡組織架構，以反映效率並符合預期的景氣水準。

雪佛龍財務長布瑞伯爾1日表示，裁員將是全面性，油田工人也可能受影響，因為油價下跌意味開採的活動水準降低。雪佛龍約有半數人力都在美國。