Fed褐皮書：疫情重創企業 部分已見起色

美國聯準會27日公布的褐皮書報告顯示，新冠疫情在最近幾周深深損害美國經濟，造成嚴重的失業和企業倒閉情況。

聯準會對12個地區商業活動進行的褐皮書調查顯示，「所有地區經濟活動下滑，且多數地區急劇下降，反映出新冠病毒疫情造成的破壞。」疫情已導致美國經濟空前低迷，約10萬人死亡。

上述調查是在4月到5月18日期間進行的。4月時美國大部分地區的非必要企業都處於關閉狀態，直到5月中，一些州開始鬆綁限制。

報告指出：「儘管許多受調查的企業表示，希望整體活動將隨企業恢復經營而回升，但展望仍存在高度不確定性，多數受調查的企業對潛在復甦速度持悲觀態度。」

從聯準會各轄區收集的民間消息顯示，一些企業認為危機最糟糕的時刻已經過去，而疫情最嚴重的紐約地區顯示，少數報告顯示經濟活動在5月初已見起色。

在明尼亞波利，斯聯邦準備銀行地區，蒙大拿州和其他地區依賴觀光業的一些飯店回報說，6月底到7月期間的訂房情況有所改善。

但報告也顯示，即使放鬆限制措施，大多數企業仍在努力因應疫情帶來的影響，「企業認為，讓員工重返工作崗位面臨諸多挑戰，包括員工的健康問題、兒童照護服務有限，且失業保險救濟金很慷慨」。

在芝加哥聯邦準備銀行轄區，多家企業表示，他們面臨著符合貸款減免要求的挑戰，一些企業表示，慷慨的失業救濟金讓就業人數難以回到必要水準。