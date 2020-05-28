南韓央行宣布降息1碼　利率降至0.5%歷史新低

南韓央行28日宣布降息1碼，利率降至0.5%的歷史新低，以支撐遭新冠肺炎疫情重創的經濟。

南韓央行決議將七天附買回利率調降1碼，利率從0.75%降至0.5%。在彭博資訊先前訪調的23名分析師中，18人預測降息1碼，1人預測降息2碼，其餘預測按兵不動。

最新降息行動凸顯央行官員憂心經濟可能持續大幅減緩甚至萎縮，儘管本土疫情已受到控制。南韓對海外市場出口下滑，國內失業率竄升且通膨減緩。

澳盛銀行經濟學家Krystal Tan表示：「外部領域緩依舊是嚴峻的不利因素，而且不太可能被國內需求抵銷。經濟活動普遍疲弱，且低油價提高通縮風險。」

這是自新冠肺炎疫情爆發以來，南韓央行繼3月緊急會議降息2碼後，第二度降息。此後央行採取一系列空前措施，為企業與市場舒緩流動性壓力。南韓政府也計劃第三度追加預算，規模可能更勝於前兩回。

不過經濟學家仍預期南韓將面臨1990年代亞洲金融危機以來首度經濟萎縮。