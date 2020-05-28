台積電ADR勁揚1.8% 日月光反彈
台股ADR周三漲跌互見，台積電勁揚1.8%，較台北交易股價溢價4.7%。
道瓊指數27日收高553.16點，漲幅2.21%，報25,548.27點；標普500指數收高44.36點，漲幅1.48%，報3,036.13點；那斯達克指數上漲72.14點，漲幅0.77%，報9,412.36點。
費半指數收盤上漲1.47%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.06 +1.00%
中華電 CHT 36.85 -0.51
台積電 TSM 51.74 +1.81
聯電 UMC 2.46 -0.40
資料來源：彭博資訊
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