台積電ADR勁揚1.8% 日月光反彈

2020年5月12日，媒體報導應用材料(Applied Material)、泛林集團 (Lam Research) 等美國半導體設備公司發函給中國國內的晶圓製造公司，表示不能將購買自該公司的設備用於加工軍用產品，並且保留無限追溯的權利。

2020-05-28 10:00