晶片需求旺！美光調升財測 股價飆漲近8%

記憶體晶片大廠美光（Micron）周三（27日）調升本季營收預測，且優於市場預期，主要因為雲端服務業者對晶片的需求強勁，利多消息推升公司股價當日收盤大漲7.97%。

美光表示，本季（公司會計年度第3季）的營收預估為52億到54億美元，高於原先預估的46億至52億美元。根據彭博資訊訪調分析師的預測平均值是49億美元。

在去除特定項目後，本季每股盈餘將在0.61到0.66美元之間。此一獲利預估也遠優於華爾街預期及美光先前的財測。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）說，雲端運算服務業者下了更多訂單採購資料中心所需的晶片，以因應大增的網路活動。在新冠疫情相關的在家工作需求之外，另有更廣泛的數位經濟活動加速增長。

梅羅塔表示，智慧手機市場也見復甦，該產業現正在進行網路技術升級並推出更高階機種。