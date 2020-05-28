美股道瓊大漲553點 解封樂觀氛圍更濃

美股27日連續第三天上漲，道瓊指數大漲553點，標普500指數自3月5日以來首度站穩3,000點之上，原因是美國各地進一步解除防疫封鎖措施，提振市場對經濟復甦的樂觀情緒。

道瓊指數27日收高553.16點，漲幅2.21%，報25,548.27點；標普500指數收高44.36點，漲幅1.48%，報3,036.13點；那斯達克指數上漲72.14點，漲幅0.77%，報9,412.36點。

標普500指數已升至11周高點，收盤站穩3,000點大關和200天移動平均線。

隨著投資人預期非必需商品和服務的需求強勁回升，郵輪業者嘉年華公司、聯合航空等受防疫封鎖打擊最大的公司股票連續第二天領漲。

銀行股也帶動大盤上漲，標普500金融股指數在主要類股中領漲。金融類股過去兩個交易日大漲近10%，創4月8日、9日以來最大兩日漲幅。

晶片大廠美光調高財測，帶動那斯達克指數尾盤上漲。

美國的防疫封鎖措施繼續鬆綁，對新冠疫苗最終將問世的樂觀情緒，加上美國推出大規模刺激措施，是近期帶動市場上漲的原因。迪士尼在周三宣布計劃從7月11日起分階段重新開放佛羅里達州迪士尼世界度假區。賭場業者MGM Resorts表示，將於6月4日重新開放拉斯維加斯的四家賭場。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：「一切都和流動性有關，且市場預期經濟終將復甦。」「漲勢會持續，但我認為不會在沒有回檔的情況下一路走高，他認為疲弱的第二季盈利可能讓投資人進行檢討。

瑞銀私人財富高級投資組合經理Katerina Simonetti表示：「 最近的漲勢顯示投資人對經濟重啟和新冠藥物治療進展感到樂觀」， 「希望最終能促使市場正常化，但我們必須密切關注疫情捲土重來的風險」。

與此同時， 投資人繼續密切關注日益緊張的美中關係。美國國務卿龐培歐表示，香港若失去高度的自治地位，可能引發制裁行動，影響美國給予香港的特殊貿易地位待遇。

美國總統川普周二已表示，美國正準備就中國大陸的港版國家安全立法做出強力回應，將於周末前宣布。