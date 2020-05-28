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樂觀經濟重啟 道瓊上漲533點重返2萬5千點大關

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
美國股市連二天上漲，道瓊27日上漲533.16點收2萬5548.27點。 美聯社
美國股市連二天上漲，道瓊27日上漲533.16點收2萬5548.27點。 美聯社

隨著華爾街對經濟重新開放越來越樂觀，美國股市連續第二天上漲。受惠經濟復甦的個股帶頭領漲。

道瓊工業平均指數上漲533.16點或2.21%收2萬5548.27點，為3月以來首次站上2萬5000點。史坦普500指數在短暫下跌後上漲44.36點或1.48%收3036.13點，除也是3月來首度收盤站上3000點外，也收復200日移動均線。那斯達克綜合指數上漲72.14點或0.77%收9412.36點。

銀行股全面上漲，因為投資人對經濟復甦前景感到高興。摩根大通(JPMorgan Chase)上漲5.79%，花旗集團(Citigroup)上漲8.49%。SPDR史坦普銀行ETF上漲7.04%，SPDR史坦普區域銀行ETF上漲7.24%。這兩支ETF都是4月來表現最佳。

受惠於居家避疫的個股陷入困境，因為投資人紛紛拋售這些股票。Zoom Video下跌1.24%。Shopify下跌2.2%，亞馬遜和Teladoc Health分別下跌0.47%和1%。

國家證券首席市場策略師霍根(Art Hogan)說：「這是我們應該習慣的輪換。」他指出，大盤指數可能一開始就面臨壓力，因為部分居家避疫個股占史指市值很大一部分。

他說：「指數上揚不一定出現在均值反轉時，但全面反彈肯定會更好些。」

儘管交易震盪，史指仍較3月23日觸及的盤中低點上漲超過38%，原因是有關經濟改善以及潛在的冠狀病毒疫苗訊息。

美國所有50州都在某種程度上重新開放經濟。新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)表示，該州將允許職業運動隊恢復練習和比賽。

MKM Partners首席市場策略師兼首席經濟學者達爾達(Michael Darda)表示：「市場一直出現V型反彈格局，但人們對此持極大懷疑態度，但現在開始出現數據轉折的證據。」「房市數據比預期來得好。隨著經濟重新開放，幾乎現在所有州都開始出現活動量從極低水平反彈。」

抵押銀行家協會(MBA)報告抵押貸款申請連續第6周上升。26日公布的數據顯示，4月新屋銷售量超過預期。《道瓊》(Dow Jones)統計顯示，上月美國新單戶住宅銷量增加62.3萬套，超過49萬套的預期。

美國國家過敏和傳染病研究所所長佛西博士(Dr. Anthony Fauci)表示，美國今年稍晚時應可以避免第二次新冠病毒疫情

Leuthold集團首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「這是危機爆發以來首次，一下出現這麼多正面消息。」

然而，股票的近期強勢仍使道指2020年下跌超過10%，史指下跌6%，以科技股為主的那指上漲超過4%。

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