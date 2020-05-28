史上最大刺激案 歐盟端24.8兆、日追加33兆
兩大經濟體 同日大撒幣
歐盟執委會主席范德賴恩廿七日提出規模七千五百億歐元（約台幣廿四點八兆元）的疫情後振興經濟方案，首度由歐盟出面籌資，援助遭受疫情重創的會員國。日本同日也加碼一一七兆日圓（約台幣卅三兆元）的拯救經濟方案，支援中小企業。
新冠病毒疫情肆虐，讓歐盟陷入有史以來最嚴重經濟衰退，范德賴恩的提案，將著手幫助受疫情重創的歐洲國家。
振興方案若獲歐盟各國通過，將是歐盟有史以來規模最大的刺激方案，且可能藉由對歐洲境內塑膠業、碳排放、科技巨擘等課稅充當財源之一。
紐約時報報導，這項方案也將首度以歐盟名義在國際資本市場發行債券籌資，然後將資金分發給需要的會員國，堪稱歐盟財政統合的一大突破。
歐盟官員稱「歐洲的突破」
主管經濟事務歐盟執委簡提洛尼讚揚這項方案是「歐洲的突破」，可以應對前所未見危機。
義大利和西班牙是歐洲疫情重災區，且面臨沉重負債，無法獨力重振國內經濟，因而強力施壓歐盟推出強大振興方案。如果歐盟成員國照單接受這項提案，義大利在未來三年將可獲得八一八億歐元直接援助，西班牙則將獲得七七三億歐元直接援助。此外，成員國還將獲得貸款，其中義大利將獲得九百億歐元貸款，西班牙則為三一○億歐元。
七千五百億歐元振興基金納入歐盟長期預算內，必須獲廿七個成員國無異議通過，並經歐洲議會議員批准。
日刺激措施加碼1倍
另外，日本政府為了協助受新冠疫情衝擊的企業和家庭維持生計，決定把刺激措施加碼一倍，繼四月推出一一七兆日圓（約台幣卅三兆元）救助方案後，廿七日再宣布規模同樣為一一七兆日圓的刺激方案。
新的刺激方案包括協助陷入困境的企業融資、補貼企業租金，另外也將投入數兆日圓於醫療援助和支持地方經濟。
日本首相安倍晉三日前承諾，政府將實施全球最大規模的的刺激措施，力抗新冠肺炎公衛危機；當時他表示，將推出新措施，刺激方案的總額將超過兩百兆日圓，相當於日本年度國內生產毛額的四成。
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