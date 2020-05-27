吃燒餅難免掉芝麻 巴菲特、孫正義近期投資屢屢失利

CNN報導，孫正義掌控的軟體銀行，常被稱為「科技界波克夏」，能與「股神」巴菲特的控股公司相比，是讚頌之詞，但近來這兩家公司近期的投資績效卻屢屢失利。

由於軟銀投資的Uber、Slack等上市公司股價大幅下滑，再加上WeWork、DoorDash和Oyo等獨角獸新創公司的估值銳減，軟銀已受到嚴重的打擊。

與此同時，波克夏自身也屢犯大錯，例如醜聞纏身的富國銀行，以及陷入掙扎的卡夫亨氏。波克夏22日也透露，已幾乎出清對投資銀行高盛持有的股份；在整體市場都陷入混亂的情況下，該銀行今年遭受嚴重的打擊。

巴菲特近年來也大舉投資航空業，卻在今年波克夏年度股東大會上表示，該公司已出脫達美航空、西南航空、美國航空和聯合航空的所有股份，因為疫情讓航空業損失慘重。

值得稱道的是，兩位執行長都坦承自己的投資失利，並深感後悔。

巴菲特在本月稍早的股東大會上說，投資航空公司是個錯誤，航空業可能要花好幾年才能復甦。

至於孫正義則是在本周公布財報的視訊會議表示，軟銀投資共享辦公室業者是一大挫敗，他甚至還大罵自己「愚蠢」（foolish）、「做出錯誤決定」。

孫正義補充說，軟銀招牌的願景基金未來可能會承受更多苦痛，並預估願景基金投資的88家公司中，可能會有15家走向破產一途。雖然他沒有點名是哪些公司，但他說這些較有問題的公司規模相對比較小。

巴菲特和孫正義投資失利，導致他們公司近期股價挫跌。波克夏股價今年來大跌23%。該公司第1季出現50億美元虧損，是該公司歷來最大。波克夏股價過去五年來漲約20%，將近是標普500指數同期漲幅的一半。

軟銀股價今年來僅跌2%，表現較優。然而，過去五年來，軟銀表現還是落後標普大盤和那斯達克綜合指數。

當然，兩人近期仍有一些值得注意的投資亮點。軟銀持有中國大陸電商與雲端巨擘阿里巴巴逾25%的股份，而波克夏持有蘋果公司近6%的部位。

這說明了孫正義和巴菲特這兩位億萬富翁，跟我們其他人一樣都會犯錯。他們選股偶有失足，可能構成大多數投資者應堅持投資ETF的充分理由。

畢竟，巴菲特本人常說，在他過世後，他計劃將90%的遺產信託，投資標普500低成本指數型基金，而不是波克夏，也不是其他個股。