法金援汽車業 砸90億美元

法國政府宣布汽車產業紓困計畫，承諾將提供約80億歐元（90億美元）資金，補貼民眾購買電動車，並支持車廠發展潔淨科技，以減緩新冠肺炎疫情對汽車產業的衝擊。

法國總統馬克宏26日表示，這項紓困計畫將提撥10億歐元，用於補助民眾購買電動車，每人最多可補助7,000歐元（約新台幣23萬），目標是到2025年將電動車或混合動力車的年產量增至100萬輛。

這項計畫將撥出50億歐元，對雷諾汽車提供國家擔保貸款。雷諾27日盤中股價大漲逾20%，寫下史上最大盤中漲幅。

這項計畫也包含舊車換現金，鼓勵消費者淘汰車齡較老、容易製造汙染的舊車。此舉有助於經銷商銷售因疫情滯銷的40萬輛新車，法國汽車銷量因疫情驟降80%。

法國政府也將投資讓法國成為電動車製造中心，法國兩大車廠雷諾和PSA集團也承諾在本國生產。

對此馬克宏表示：「我們需要一個有動力的目標，透過未來五年每年製造超過100萬輛電動車和油電車，讓法國成為歐洲環保車製造大國」。他並說，現今在法國製造的款式不應在其他國家生產。