美股早盤漲跌互見！道瓊漲0.9% 那指下跌

電動車特斯拉是美國加州企業，卻似乎在中國找到為數最多的支持者。2019年特斯拉在中國銷量比前一年暴漲161%，超過4萬車掛牌上路。儘管新冠肺炎疫情衝擊，導致中國汽車市場2020年第1季銷售暴跌達42%，特斯拉卻立刻強力反彈，在3月和4月創下銷售佳績。

2020-05-27 17:24