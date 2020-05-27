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美股早盤漲跌互見！道瓊漲0.9% 那指下跌
美股27日早盤漲跌互見，道瓊工業指數上漲224點或0.9%，突破25,000點，可望自3月以來首度收在25,000點之上；投資人對美國經濟重啟感到樂觀，激勵道指連兩日走高。
標普500指數漲0.3%，升穿3,000點與200日移動均線，但那斯達克指數下跌0.3%。
嘉年華郵輪公司股價大漲9.1%、聯合航空股價大漲近10%，摩根大通股價漲6%，花旗集團股價升7.3%。
居家避疫概念股27日挫跌，視訊會議平台Zoom股價跌5.6%、影音串流巨擘Netflix股價跌1.9%。Shopify跌7.2%、亞馬遜跌2.2%、線上問診公司Teladoc Health重挫9.8%。
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