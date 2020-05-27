日經：以華為為鑑 Oppo向聯發科挖腳提升自製晶片能力

日經新聞報導，美國對華為的打壓，已促使華為的國內主要競爭對手開始提升自行製造晶片的能力，包括由供應鏈挖角頂尖工程人才。

消息人士指出，美國去年開始打壓華為等大陸科技公司後，大陸第二大、全球第五大智慧手機製造商Oppo便開始設法自行設計晶片。

分析師指出，自行設計專屬晶片，有助降低對美國供應商的依賴，也有利在海外市場競爭；不過業界人士表示，培養自製晶片能力的代價即高，也可能耗時數年才能收穫成果。

Oppo在自製晶片方面的宏大策略之一，是由供應鏈挖角；消息人士透露，Oppo已從台灣的聯發科聘來數名高階主管，也從大陸第二大行動晶片開發商紫光展瑞挖來多名工程師，在上海成立一組經驗豐富的晶片團隊。

聯發科是全球第二大行動晶片開發商，僅次於美國的高通；近來，聯發科的前共同營運長朱尚祖已獲聘擔任Oppo的顧問；消息人士也指出，還有另一位聯發科的5G智慧手機晶片高管，將在一、兩個月內轉投Oppo。

消息人士指出：「Oppo積極招聘晶片人才，是因為他們意識到，掌握晶片設計能力，將對供應鏈有更多控制權；不過，開發晶片科能燒掉很多資金；即使找來許多有經驗的人才，仍需數年才會開花結果。」